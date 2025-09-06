В Бразилии допустили применение ядерных технологий в военной сфере

Министр Сильвейра: Бразилия может перейти к ядерным технологиям в военной сфере

Бразилия может начать применять ядерные технологии в военной сфере. Об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейра, передает газета Folha de S. Paulo.

«Хотя это и спорно, мы переживаем очень серьезные международные потрясения в мире, особенно в последнее время. <...> Придется пересмотреть планы по использованию этой [ядерной] технологии, в том числе в оборонных целях», — сказал глава ведомства.

Сильвейра добавил, что в настоящее время президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве удается отстаивать суверенитет страны без ядерной программы. Однако, по словам министра, в будущем государству могут понадобиться ядерные технологии для защиты от угроз.

2 сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Япония за несколько лет может создать собственный ядерный арсенал. По его словам, что касается средств доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал страны весьма серьезен.

Ранее Бразилию заинтересовал опыт России в переработке ядерных отходов.