Бразилию заинтересовал опыт России в переработке ядерных отходов

Министр горнорудной промышленности и энергетики Алешандри Сильвейра заявил о заинтересованности Бразилии в изучении российского опыта в сфере переработки ядерных отходов, передает издание Petronotícias.

Политик отметил, что одной из главных проблем ядерной энергетики в мире остается вопрос окончательной утилизации отходов.

«Важно подчеркнуть, что на самом деле современные технологии в России, как и в Китае, настолько развиты, что даже отходы используются повторно», — сказал министр.

В Бразилии надеются изучить российский опыт в сфере мирного атома в связи с масштабными планами по развитию ядерной энергетики в стране.

Сильвейра также рассказал, что бразильские власти в ближайшее время планируют объявить о начале строительства малых модульных реакторов (атомных электростанций малой мощности) совместно с российской госкорпорацией «Росатом». По словам министра, проект даст возможность обеспечить экологическую безопасность Амазонии и заменить работающие на мазуте ТЭС.

Ранее «Росатом» объявил о начале строительства нового энергоблока на Ленинградской АЭС.