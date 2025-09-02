На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о способности Японии быстро создать ядерное оружие

Патрушев: Япония может создать собственный ядерный арсенал за несколько лет
Kremlin Pool/Global Look Press

Япония за несколько лет может создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки благодаря своему техническому и промышленному потенциалу. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

По его словам, что касается средств доставки ядерного оружия, то ракетный потенциал Японии весьма серьезен. Достаточно вспомнить о достижениях страны в освоении космического пространства, отметил Патрушев.

В августе агентство Reuters сообщало, что в Японии и Южной Корее задумались о создании собственного ядерного оружия на фоне политики президента США Дональда Трампа. Японский законодатель Руи Мацукава отметил, что Европа после прихода к власти республиканца «проснулась» и поняла, что больше не может так сильно полагаться на Америку и должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность. По его словам, это «справедливо и для Японии».

Ранее жители Хиросимы устроили протесты против ядерного оружия в годовщину бомбардировки.

