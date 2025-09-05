На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Ростехе» сообщили о потоковом производстве двигателей для БПЛА в России

Чемезов: в России налажено потоковое производство двигателей для БПЛА
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

В России организовано серийное производство двигателей, предназначенных для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

«Сейчас уже делаем. Да и потоковое делается, конечно, делается», — заявил Чемезов, подтверждая факт организации в России поточного производства двигателей для БПЛА.

До этого Китай выступил с инициативой о создании на Сахалине ряда крупных производственных центров, включая предприятие по выпуску беспилотных летательных аппаратов.

В рамках российско-китайского форума губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что сфера беспилотников представляет значительный интерес для региона, отметив широкий спектр применения БПЛА в Сахалинской области. В частности, он указал на их использование для мониторинга несанкционированных свалок, выявления лесных пожаров и проведения поисково-спасательных операций.

Ранее Путин предложил распространить экспериментальный режим использования БПЛА.

