В «Ростехе» сообщили о потоковом производстве двигателей для БПЛА в России

В России организовано серийное производство двигателей, предназначенных для беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

«Сейчас уже делаем. Да и потоковое делается, конечно, делается», — заявил Чемезов, подтверждая факт организации в России поточного производства двигателей для БПЛА.

До этого Китай выступил с инициативой о создании на Сахалине ряда крупных производственных центров, включая предприятие по выпуску беспилотных летательных аппаратов.

В рамках российско-китайского форума губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что сфера беспилотников представляет значительный интерес для региона, отметив широкий спектр применения БПЛА в Сахалинской области. В частности, он указал на их использование для мониторинга несанкционированных свалок, выявления лесных пожаров и проведения поисково-спасательных операций.

Ранее Путин предложил распространить экспериментальный режим использования БПЛА.