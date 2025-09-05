Путин предложил распространить экспериментальный режим использования БПЛА

Путин выступил за расширение экспериментального режима применения БПЛА в ДФО

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим использования беспилотников на все регионы Дальнего Востока. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 5 сентября, глава государства выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит во Владивостоке.

Как отметил российский лидер, в настоящее время на Сахалине действует экспериментальный правовой режим применения дронов. Он позволяет ускоренными темпами «обкатывать» беспилотные технологии, сказал Путин.

«Считаю возможным распространить экспериментальный правовой режим в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы и расширить его, в первую очередь, на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных», — добавил президент.

В июле правительство РФ сообщило, что в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» в стране планируется подготовить 5,6 тыс. специалистов в области беспилотной авиации до конца текущего года. В 2024 году было подготовлено более 10 тыс. таких специалистов.

Ранее Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по беспилотным летательным аппаратам к 2030 году.