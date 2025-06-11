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Китай предложил организовать в российском регионе производство беспилотников

Кабмин Сахалинской области: Китай предложил создать в регионе производство БПЛА
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Партнеры из Китая предложили организовать на Сахалине несколько крупных центров, в том числе по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области в Telegram-канале.

Обсуждение проходило в рамках российско-китайского форума с участием губернатора области Валерия Лимаренко.

«Компании выразили интерес в реализации проектов в сферах сельского хозяйства, торговли, беспилотных технологий и по другим направлениям», — говорится в публикации.

С предложением организовать производство беспилотников на Сахалине выступила инвестиционная группа «РУНФА». Лимаренко назвал перспективной для Сахалинской области сферу БПЛА. Он отметил, что в регионе они используются для различных целей: слежение за свалками, лесными пожарами, а также их применяют для поиска пропавших людей.

Также на Сахалине предложили построить оптово-распределительный центр, тепличный комплекс для выращивания фруктов, овощей и ягод и торгово-развлекательный комплекс «Шелковый путь».

До этого сообщалось, что с января по май 2025 года объем торговли между Россией и Китаем составил $88,8 млрд, что на 8,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее Украина обвинила Китай в помощи России с производством беспилотников.

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