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В зону СВО направили новую группу добровольцев из Чечни

Кадыров: новая группа добровольцев из Чечни вылетела в зону СВО
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В среду, 6 августа, из Чечни в зону СВО отправился самолет с добровольцами, заключившими контракт с Минобороны РФ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправился очередной борт с добровольцами. Это мужественные и преданные своей стране граждане», — написал Кадыров.

Он отметил, что за отправку военных отвечал глава чеченского правительства Магомед Даудов.

Кадыров добавил, что каждый из бойцов прошел ускоренный курс боевой подготовки в университете спецназа.

В июле Кадыров обсудил с членами правительства участие региона в реализации задач специальной военной операции. Он рассказал, что всего на тот момент в зону СВО было направлено 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы.

Отмечалось, что боевые задачи на ключевых направлениях выполняют более 13 тысяч военнослужащих из ЧР.

Ранее Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье.

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