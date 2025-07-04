Кадыров назвал число добровольцев из Чечни, отправившихся на СВО

Кадыров: на сегодняшний день из Чечни в зону СВО направлено 60 344 бойца

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами правительства обсудил участие региона в реализации задач специальной военной операции (СВО) на Украине.

«На сегодняшний день из ЧР в зону проведения СВО направлено 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы. Более 13 тысяч военнослужащих из ЧР в настоящее время с честью и достоинством выполняют боевые задачи на ключевых направлениях», — рассказал чеченский лидер.

Кадыров также отметил, что большую поддержку бойцам оказывает РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который закупил и передал на нужды СВО свыше 2,5 тысячи единиц специального автотранспорта, более 12,6 тысячи квадрокоптеров, а также почти 33 тысячи единиц средств связи и порядка 113 тысячи комплектов полной военной экипировки.

В мае глава Чечни сообщил, что очередная группа добровольцев отправилась из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО. По словам Кадырова, в числе добровольцев жители не только республики, но и других российских регионов.

В том же месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательный сбор ДНК у военных.