Военблогеры прокомментировали данные о диверсантах в 250 километрах от Москвы

«Архангел спецназа»: в сообщениях о диверсантах ВСУ под Калугой есть странности
Serhii Nuzhnenko/Reuters

В сообщениях о возможном нахождении диверсионных разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 250 километрах от границы Москвы, под Калугой, есть несколько странностей. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

В публикации говорится, что группы предположительно находятся в районах Жиздры, Людиново и Кирова. Военные блогеры добавили, что каждая группа насчитывает порядка 10 человек. В состав якобы входят офицер и сержантский состав третьего полка Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины.

«Укомплектованы, предварительно, 10 килограммами взрывчатки, гранатами Ф-1, средствами связи «Garmin», винтовками AR-15 с глушителями и пистолетами ПСС и МСП», — говорится в сообщении.

Военные блогеры отметили, что состав группы вызывает вопросы, поскольку ДРГ обычно насчитывает до 8 человек. Кроме того, у американской компании Garmin есть только спутниковые коммуникаторы.

Помимо этого, обычно подобные группировки носят с собой гражданскую одежду, чтобы в случае необходимости «раствориться».

Странным авторам также показался выбор оружия и взрывчатки — якобы наличие пистолетов МСП и большого количества взрывчатки показалось военблогерам непрактичными, так как первое оружие заряжается лишь двумя патронами, а взрывчатые вещества проще добывать на месте.

Военные блогеры предположили, что диверсионная группа может быть не новой. По версии «Архангела спецназа», отряд мог остаться на территории России еще с прошлого проникновения на территорию.

Ранее в ВСУ заявили о проникновении российских ДРГ в Купянск.

