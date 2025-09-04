На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВСУ заявили о проникновении российских ДРГ в Купянск

Офицер ВСУ Алекс: российские ДРГ проникли на северные окраины Купянска
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) смогли проникнуть на северную окраину Купянска, так как оборона города испытывает серьезные недостатки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«На северных окраинах Купянска действительно есть активность вражеских ДРГ. Да, это не штурмовые или пехотные подразделения противника, которые закрепляются в городе, но от того, что это ДРГ ситуация не становится легче, ведь мы в который раз наблюдаем те же проблемы по планированию и подготовке города к обороне, а точнее фактически отсутствие всех этих процессов. Противнику удается подходить на подступы к городу и беспрепятственно просачиваться к нему, аналогично тому, что и было в Покровске.», — подчеркнул боец.

Накануне сообщалось, что Россия установила полный контроль над центром Купянска Харьковской области и завершила зачистку северных районов города.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ под Купянском стреляют в себя чтобы не воевать.

