На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны показало кадры из освобожденной Новоселовки в Днепропетровской области

Минобороны: солдаты развернули российский флаг в освобожденной Новоселовке
true
true
true

Во взятом под контроль населенном пункте Новоселовка в Днепропетровской области установлен российский флаг. Кадры с места событий опубликовало Минобороны РФ, передает РИА Новости.

На кадрах показано, как российские военнослужащие разворачивают флаги Российской Федерации. В ведомстве отметили, что триколор был развернут после завершения зачистки поселка от украинских подразделений.

В четверг, 4 сентября, Минобороны России сообщило о том, что под контроль российских военнослужащих перешла Новоселовка в Днепропетровской области.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области», — говорилось в пресс-релизе.

По данным оборонного ведомства, группировка российской армии «Восток» взяла под контроль всю территорию Донецкой народной республики (ДНР) в своей зоне ответственности. Вооруженные силы (ВС) РФ также поразили позиции подразделений украинской армии в районе Новопавловки и Гавриловки в Днепропетровской области, а также неподалеку от Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении диверсионной группы ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами