Минобороны показало кадры из освобожденной Новоселовки в Днепропетровской области

Во взятом под контроль населенном пункте Новоселовка в Днепропетровской области установлен российский флаг. Кадры с места событий опубликовало Минобороны РФ, передает РИА Новости.

На кадрах показано, как российские военнослужащие разворачивают флаги Российской Федерации. В ведомстве отметили, что триколор был развернут после завершения зачистки поселка от украинских подразделений.

В четверг, 4 сентября, Минобороны России сообщило о том, что под контроль российских военнослужащих перешла Новоселовка в Днепропетровской области.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Новоселовка Днепропетровской области», — говорилось в пресс-релизе.

По данным оборонного ведомства, группировка российской армии «Восток» взяла под контроль всю территорию Донецкой народной республики (ДНР) в своей зоне ответственности. Вооруженные силы (ВС) РФ также поразили позиции подразделений украинской армии в районе Новопавловки и Гавриловки в Днепропетровской области, а также неподалеку от Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении диверсионной группы ВСУ.