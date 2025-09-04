На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении диверсионной группы ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ в островной части Днепра
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие ликвидировали диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявшую попытку высадиться в островной зоне Днепра. Об этом сообщило министерство обороны РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что разведчики Вооруженных сил РФ обнаружили двигавшуюся моторную лодку с украинскими солдатами в устье реки Днепр. Маломерное судно двигалось на большой скорости.

На перехват диверсантов были направлены FPV-дроны. Ими управляли бойцы группировки российских войск «Днепр», говорится в заявлении.

«В момент попытки лодки противника войти в островную зону реки по ней была нанесена серия ударов операторами наших дронов-камикадзе. В результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника — уничтожена», — отмечается в сообщении.

4 сентября военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию Брянской области. По словам журналиста, при себе бойцы ВСУ имели взрывчатку, а их основной целью был подрыв железнодорожной инфраструктуры. В публикации подчеркивалось, что члены ДРГ были ликвидированы росгвардейцами.

Ранее военные ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ у границы в Сумской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами