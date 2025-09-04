В Минобороны РФ сообщили об уничтожении диверсионной группы ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявшую попытку высадиться в островной зоне Днепра. Об этом сообщило министерство обороны РФ, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что разведчики Вооруженных сил РФ обнаружили двигавшуюся моторную лодку с украинскими солдатами в устье реки Днепр. Маломерное судно двигалось на большой скорости.

На перехват диверсантов были направлены FPV-дроны. Ими управляли бойцы группировки российских войск «Днепр», говорится в заявлении.

«В момент попытки лодки противника войти в островную зону реки по ней была нанесена серия ударов операторами наших дронов-камикадзе. В результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника — уничтожена», — отмечается в сообщении.

4 сентября военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию Брянской области. По словам журналиста, при себе бойцы ВСУ имели взрывчатку, а их основной целью был подрыв железнодорожной инфраструктуры. В публикации подчеркивалось, что члены ДРГ были ликвидированы росгвардейцами.

Ранее военные ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ у границы в Сумской области.