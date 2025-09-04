На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти ДНР рассказали, куда двинутся ВС РФ после взятия Новоселовки

Кимаковский: ВС РФ усилят давление на Великомихайловку после взятия Новоселовки
Евгений Биятов/РИА Новости

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что после взятия под контроль Новоселовки в Днепропетровской области усилят давление на Великомихайловку.

По его словам, в населенном пункте частично остаются испаноговорящие наемники.

«После освобождения группировкой войск «Восток» Новоселовки наши парни усиливают давление на противника в Великомихайловке», — поделился Кимаковский.

Министерство обороны РФ сообщало, что группировка российской армии «Восток» взяла под контроль всю территорию Донецкой народной республики в своей зоне ответственности. Также под контроль российских военных перешла Новоселовка в Днепропетровской области.

Помимо этого, ВС РФ поразили позиции подразделений украинской армии в районе Новопавловки и Гавриловки в Днепропетровской области, а также неподалеку от Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.

2 сентября аналитик Института изучения войны (ISW) заявил, что вооруженные силы России готовятся к масштабному осеннему наступлению, о чем свидетельствует якобы перегруппировка на линии соприкосновения в зоне СВО.

Ранее Путин заявил, что ВСУ не способны наступать.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
