Путин заявил, что ВСУ не способны наступать

Путин: ВСУ не способны к наступлению, но ВС РФ расслабляться нельзя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вести крупномасштабные наступательные операции, но ВС России не стоит расслабляться. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

«Предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противника, ВСУ, на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции», — сказал он.

Путин отметил, что ВСУ в данный момент могут лишь удерживать свои позиции на фронте, в то время как российские войска продвигаются.

В ходе этой же пресс-конференции Путин рассказал, что президент США Дональд Трамп просил его провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы провести личную встречу. Он добавил, что Анкара по-прежнему выступает за урегулирование украинского конфликта через переговоры и настаивает на постепенном повышении уровня диалога Киева и Москвы.

