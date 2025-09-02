На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о подготовке России к осеннему наступлению в зоне СВО

ISW: Россия готовит осеннее наступление в зоне СВО, чтобы освободить ДНР
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России готовятся к масштабному осеннему наступлению, о чем свидетельствует якобы перегруппировка на линии соприкосновения в зоне СВО. С таким утверждением выступили аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что ВС РФ, вероятно, сосредоточат усилия на взятии под контроль оставшейся части ДНР. По данным ISW, военное командование передислоцировало ряд элитных подразделений в Донецкую народную республику с Сумского и Херсонского направлений.

По утверждению авторов, осенью 2025 года армия России будет освобождать районы Доброполья, Покровска и Константиновки.

«Передислокация российским командованием сил с севера Сумской области в Донецкую область свидетельствует о том, что Россия снижает приоритет своих наступательных операций в Сумской области», — пишет ISW.

До этого агентство Bloomberg писало, что Украине придется «уступить» территорию Донбасса из-за политики президента России Владимира Путина. По мнению авторов, действия России «сломили волю» и «неповиновение» украинского народа. Bloomberg также утверждает, что президент Путин якобы считает «волю Америки слабой», а военные возможности Европы – «скудными».

Ранее эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью возьмут под контроль ДНР.

