В США рассказали о секретной военной базе России на «американской земле»

NI: Россия тайно строит военную базу на американской земле в Арктике
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российская Федерация строит секретную военную базу на «американской земле» в Арктике. Об этом сообщает издание The National Interest (NI).

«Военный объект «Ушаковское» на острове Врангеля, названный в честь исследователя Георгия Ушакова, представляет собой острие агрессивного наращивания Россией арктических сил», — говорится в материале.

По словам автора, российский форпост на острове оснащен радиолокационной станцией «Сопка-2», которая сохраняет работоспособность при ветре до 40 метров в секунду и температуре до -40°C. Сообщается, что передовая техника отслеживает движение самолетов стран НАТО в режиме реального времени, а также полностью контролирует Северный морской путь.

Кроме того, отмечается, что военный объект, расположенный в 300 милях к западу от Аляски, включает в себя аэродром, множество казарм и складов горючего, а также узлы связи. Автор статьи утверждает, что «Ушаковское» влечет две серьезные угрозы — экологическую и геополитическую.

3 февраля газета The Wall Street Journal писала о том, что Россия побеждает Соединенные Штаты в «битве за Арктику», и это напрямую влияет на американскую безопасность. Газета привела слова исполняющего обязанности директора Центра военных, стратегических и оборонных исследований Университета Калгари Роба Хьюберта о том, что растущая враждебность побуждает Россию и НАТО возобновить военное развертывание в регионе, поскольку это дает каждой стороне «выгодную территорию для нанесения удара».

Ранее в США рассказали о секретной ракетной базе КНДР недалеко от границы с Китаем.

Освоение Арктики
