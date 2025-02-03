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В США признали, что Россия побеждает в «битве за Арктику»

WSJ: Россия побеждает в гонке за доминирование в Арктике
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ФГУП «Атомфлот»

Россия побеждает Соединенные Штаты в «битве за Арктику», это напрямую влияет на американскую безопасность. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Россия побеждает в гонке за доминирование в Арктике… В Арктике никогда не было так жарко», — говорится в сообщении издания.

Газета приводит слова исполняющего обязанности директора Центра военных, стратегических и оборонных исследований Университета Калгари Роба Хьюберта о том, что растущая враждебность побуждает Россию и НАТО возобновить военное развертывание в регионе, поскольку это дает каждой стороне «выгодную территорию для нанесения удара».

В материале обращается внимание на климатический аспект, касающийся региона. Отмечается, что Арктика «теплеет быстрее, чем где-либо». По мере таяния морского льда Северного Ледовитого океана открываются «невиданные ранее» возможности по судоходству, пишет газета.

Как напоминает WSJ, министерство внутренней безопасности США в 2023 году заявило, что способность России поддерживать «сильное присутствие» в Северном Ледовитом океане превосходит возможности Штатов, что ослабляет американскую безопасность.

31 января госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США должны взять Гренландию под контроль, поскольку Китай может использовать ее в своих интересах для расширения присутствия в Арктике.

Ранее посол РФ в Дании a href=«https://www.gazeta.ru/army/news/2025/02/01/24979466.shtml»>рассказал о модернизации военно-космической базы Питуффик в Гренландии.

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