В США рассказали о секретной ракетной базе КНДР недалеко от границы с Китаем

CNN: КНДР построила секретную ракетную базу в 27 километрах от границы с Китаем
Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы КНДР построили секретную ракетную базу в 27 километрах от границы с Китаем, на которой могут храниться до девяти межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований Вашингтона.

«У Северной Кореи есть секретная, о которой ранее не сообщалось, ракетная база вблизи ее северной границы с Китаем, которая может представлять «потенциальную ядерную угрозу» для большей части Восточной Азии и Соединенных Штатов Америки», — говорится в материала.

Сообщается, что на базе площадью 22 квадратных километров военные хранят мобильные установки для запуска межконтинентальных ракет. При этом авторы статьи не уточняют, о каком именно типе баллистических ракет идет речь в докладе.

По данным центра, объект, расположенный в узкой горной долине, был обнаружен со спутника. На его территории расположены штабные здания, арсеналы казармы, многие из которых замаскированы с помощью деревьев.

Предполагается, что строительство базы продолжалось в течение 10 лет с 2004 года. Авторы материала отметили, что в расположении Северной Кореи имеется в общей до 20 таких объектов.

В мае КНДР провела опытный запуск тактической баллистической ракеты с новой самоуправляемой навигационной системой. Испытания, при которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прошли 17 мая. Северокорейские военные запустили несколько ракет малой дальности из окрестностей города Вонсан. Они пролетели примерно 300 км и упали в Японское море.

Ранее КНДР испытала ракету со сверхтяжелой боеголовкой.

