Украинские беспилотники атаковали поселок в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские беспилотники атаковали поселок Красная Яруга.

По словам главы региона, в результате прилета пострадал мирный житель. Мужчину доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. По предварительным данным медиков, у пострадавшего диагностирована баротравма. Для проведения полного обследования его транспортируют в белгородскую городскую больницу №2.

В результате детонации повреждены фасад и остекление административного здания, кровля и ворота гаража, а также один легковой автомобиль.

Утром 3 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Калуге беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на жилой дом.

Министерство обороны России также сообщило, что силы противовоздушной обороны в период с 23:00 до 7:00 мск перехватили 105 дронов ВСУ над регионами России.

Военные сбили 20 украинских беспилотников над Ростовской областью, 24 — над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем, 10 — над Калужской областью, 8 — над Крымом, 2 — над акваторией Азовского моря и 1 — над Смоленской областью.

Ранее аналитик предупредил о рисках диверсий ВСУ в России этой осенью.