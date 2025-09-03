На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

Путин заявил, что группировки ВС России успешно наступают на всех направлениях
Сергей Бобылев/РИА Новости

Все группировки Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции наступают на всех направлениях. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает ТАСС.

По его словам, российские войска наступают «успешно разным темпом, но практически на всех направлениях».

Глава государства также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при этом пытаются «затыкать дыры», перебрасывая наиболее дееспособные подразделения из одного достаточного сложного для них направления на другие участки фронта, которые они считают более критичными.

30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие освободили 79% территорий ДНР.

Также он сказал, что под контролем армии России находится 99,7% Луганской народной республики, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Ранее на Украине заявили о скором новом наступлении ВС РФ.

Визит Путина в Китай
