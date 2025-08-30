Российские военные освободили почти 80% территорий ДНР

Российские военнослужащие освободили 79% территорий Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает Telegram-канал Минобороны России.

«В настоящее время нашими Вооруженными силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской народной республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой народной республики», — заявил он.

Герасимов отметил, что под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Он рассказал, что российские подразделения группировки войск «Восток» продвигаются на западном направлении ДНР и взяли под контроль 25 населенных пунктов. Начальник Генштаба добавил, что накануне солдаты освободили последний населенный пункт Камышеваха в своей зоне ответственности.

В начале августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска серьезно нарушили логистику украинской армии в Красноармейске и Димитрове. По его словам, в Димитрове ВСУ находятся в такой ситуации, «когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание».

Ранее российский боец рассказал о бегстве ВСУ с поля боя в ходе взятия села Запорожское.