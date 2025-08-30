На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные освободили почти 80% территорий ДНР

Глава Генштаба Герасимов: ВС России освободили 79% территории ДНР
true
true
true

Российские военнослужащие освободили 79% территорий Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает Telegram-канал Минобороны России.

«В настоящее время нашими Вооруженными силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской народной республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой народной республики», — заявил он.

Герасимов отметил, что под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Он рассказал, что российские подразделения группировки войск «Восток» продвигаются на западном направлении ДНР и взяли под контроль 25 населенных пунктов. Начальник Генштаба добавил, что накануне солдаты освободили последний населенный пункт Камышеваха в своей зоне ответственности.

В начале августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска серьезно нарушили логистику украинской армии в Красноармейске и Димитрове. По его словам, в Димитрове ВСУ находятся в такой ситуации, «когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание».

Ранее российский боец рассказал о бегстве ВСУ с поля боя в ходе взятия села Запорожское.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами