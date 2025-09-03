На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что в камуфляже ходят не только военные

Депутат Журавлев призвал уважать людей в форме после инцидента с его коллегой Гурулевым в аэропорту
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что камуфляж — удобная одежда и в ней ходят не только военные. При этом к военнослужащим должно быть особое уважение. Так он отреагировал на жалобу коллеги Андрея Гурулева на практику особого досмотра людей в военной форме в аэропортах.

«Вообще-то камуфляж у нас в свободной продаже и пользуется популярностью среди многих мужчин. Это ведь прежде всего удобно, поэтому и ходят в нем далеко не только военные. Бывали, конечно, случаи, когда людей в форме и в самом деле не пускали в кафе, но все это обычно — до тех пор, пока не вмешается общественность. В воюющей стране, на мой взгляд, к защитникам должно быть особое уважение, и государство обязано за этим следить. Лично я ни разу не сталкивался с тем, чтобы таких людей подвергали слишком тщательному досмотру в аэропортах. С оружием у нас можно перемещаться только тем, кто служит в армии и, естественно, исключительно на военных самолетах. А гранаты, патроны и ножи гражданскими рейсами никому нельзя перевозить», — сказал Журавлев.

Накануне депутат Госдумы Андрей Гурулев пожаловался в своем Telegram-канале на дополнительный досмотр в Шереметьево. Одетый в камуфляж, он прошел рамку на входе, его внимательно осмотрели и пропустили дальше. При прохождении контроля его снова начали внимательно досматривать, но отдельно от других пассажиров. Депутат считает, что подобное отношение к людям в военной форме вызывает вопросы.

Руководство аэропорта предложило Гурулеву встретиться после того, как его приняли за участника специальной военной операции и обыскали. Сотрудники Шереметьево объяснили, что тщательнее проверяют возвращающихся с фронта бойцов, так как те могут пронести на борт самолета боеприпасы.

Ранее военблогер Живов назвал скотством досмотр пассажира в военной форме в аэропорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами