В Госдуме заявили, что в камуфляже ходят не только военные

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что камуфляж — удобная одежда и в ней ходят не только военные. При этом к военнослужащим должно быть особое уважение. Так он отреагировал на жалобу коллеги Андрея Гурулева на практику особого досмотра людей в военной форме в аэропортах.

«Вообще-то камуфляж у нас в свободной продаже и пользуется популярностью среди многих мужчин. Это ведь прежде всего удобно, поэтому и ходят в нем далеко не только военные. Бывали, конечно, случаи, когда людей в форме и в самом деле не пускали в кафе, но все это обычно — до тех пор, пока не вмешается общественность. В воюющей стране, на мой взгляд, к защитникам должно быть особое уважение, и государство обязано за этим следить. Лично я ни разу не сталкивался с тем, чтобы таких людей подвергали слишком тщательному досмотру в аэропортах. С оружием у нас можно перемещаться только тем, кто служит в армии и, естественно, исключительно на военных самолетах. А гранаты, патроны и ножи гражданскими рейсами никому нельзя перевозить», — сказал Журавлев.

Накануне депутат Госдумы Андрей Гурулев пожаловался в своем Telegram-канале на дополнительный досмотр в Шереметьево. Одетый в камуфляж, он прошел рамку на входе, его внимательно осмотрели и пропустили дальше. При прохождении контроля его снова начали внимательно досматривать, но отдельно от других пассажиров. Депутат считает, что подобное отношение к людям в военной форме вызывает вопросы.

Руководство аэропорта предложило Гурулеву встретиться после того, как его приняли за участника специальной военной операции и обыскали. Сотрудники Шереметьево объяснили, что тщательнее проверяют возвращающихся с фронта бойцов, так как те могут пронести на борт самолета боеприпасы.

Ранее военблогер Живов назвал скотством досмотр пассажира в военной форме в аэропорту.