Бойцы одной из бригад ВСУ под Купянском стреляют в себя, чтобы не воевать

ТАСС: бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ под Купянском ранят себя, чтобы не воевать
Sergei Chuzavkov/AP

Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), в составе которой находятся участники националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), наносят себе ранения, чтобы не принимать участие в боях. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах России.

«Солдат с позывным Выходной, 3-я ошбр, выстрелил себе в левую ногу, «затрехсотился»», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, еще один боец ВСУ под позывным «Труня» перед выходом на боевую задачу также нанес себе ранение, чтобы избежать ее выполнения. В силовых структурах уточнили, что среди украинских бойцов на купянском направлении это частая практика из-за тяжелого положения на линии фронта.

Как сообщал военный эксперт Андрей Марочко, в Купянске в Харьковской области под натиском Вооруженных сил РФ около 50 украинских военных сбежали со своих позиций, в спешке бросив военную технику и вооружение.

30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные практически полностью блокировали Купянск и взяли под контроль половину его территории.

Ранее сообщалось, что ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы.

