ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы

ТАСС: ВСУ используют жителей Купянска в качестве живого щита
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дают мирным жителям Купянска покинуть город и используют их в качестве живого щита. Об этом сообщил журналистам заместитель главы пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, в Купянске под контролем ВСУ проживают около двух тысяч человек. Люди хотят эвакуироваться, но военные пресекают попытки покинуть город. Таким образом жители Купянска оказываются вынуждены выполнять требования ВСУ. В частности, людей заставляют рыть окопы и траншеи и используют их в качестве живого щита, утверждает чиновник.

Лисняк отметил, что жилые дома на окраине города сносят, чтобы создать заграждения.

До этого замглавы администрации Харьковской области заявлял, что Киев направил в регион боевиков националистических подразделений, в том числе запрещенной в России террористической организации «Азов», для сдерживания наступления российской армии.

Ранее военный эксперт рассказал, что подразделение ВСУ оставило позиции в Купянске.

