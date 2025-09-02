На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО в течение суток сбили 158 украинских беспилотников
true
true
true
close
РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили более 150 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Сбиты 158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, всего с начала вооруженного конфликта ВСУ лишились 81 130 беспилотников.

Утром 2 сентября в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских дронов в небе над Ростовской областью. Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что летательные аппараты были перехвачены в Мясниковском и Неклиновском районах.

Как отметил чиновник, в результате атаки на западе Ростовской области — в районе хутора Красный Крым — загорелась трава. Также в Ростове-на-Дону зафиксировали повреждение нескольких домов. На улице Ткачева оказался поврежден фасад 19-этажного дома, на улице Еляна — фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома.

Ранее российский оператор FPV-дрона взломал оборону ВСУ, повторив трюк героя «Звездных войн» Люка Скайуокера.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами