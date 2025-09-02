В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили более 150 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Сбиты 158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, всего с начала вооруженного конфликта ВСУ лишились 81 130 беспилотников.

Утром 2 сентября в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских дронов в небе над Ростовской областью. Комментируя ситуацию, временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что летательные аппараты были перехвачены в Мясниковском и Неклиновском районах.

Как отметил чиновник, в результате атаки на западе Ростовской области — в районе хутора Красный Крым — загорелась трава. Также в Ростове-на-Дону зафиксировали повреждение нескольких домов. На улице Ткачева оказался поврежден фасад 19-этажного дома, на улице Еляна — фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома.

Ранее российский оператор FPV-дрона взломал оборону ВСУ, повторив трюк героя «Звездных войн» Люка Скайуокера.