ТАСС: почти 250 военных ВСУ пропали без вести в Сумской области

В Сумской области Украины пропали без вести почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщил представитель российских силовых структур.

По его словам, такую цифру приводят родственники бойцов из бригады. Родные военных проанализировали сообщения в тематических группах по поиску пропавших без вести. При этом речь идет только о тех военнослужащих, чьи фамилии засветились в интернете, заявил представитель силовых структур.

Он добавил, что реальная цифра должна быть намного больше, и это без учета раненых и ликвидированных бойцов.

Весной текущего года подразделения этой бригады были переброшены в село Яблоновка Сумской области. Там они неудачно вели оборонительные действия и, понеся потери, отступили из населенного пункта.

20 августа Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на данные генерального штаба ВСУ, что Украина в ходе военного конфликта с Россией потеряла 1,7 млн человек. Это выяснили российские и украинские хакеры, которым удалось взломать базу генштаба ВСУ через компьютер руководителя департамента логистики.

