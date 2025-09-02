На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский пленный рассказал, что попал в ВСУ с похмелья

Пленный боец ВСУ Банников пошел в магазин, чтобы похмелиться, и был пойман ТЦК
Пленный военнослужащий ВСУ Алексей Банников заявил, что его вместе с другом поймал сотрудник территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) во время похода в магазин, в который боец шел, чтобы «похмелиться». Об этом он рассказал на видео, предоставленном министерством обороны России, сообщает РИА Новости.

«Мы пошли с другом в магазин, чтобы похмелиться. Мы до магазина не дошли, вышли из машины два полицейских и один ТЦКашник. Друга пробили по базе, по планшету, его отпустили, а со мной документов не было», — сказал Банников.

По словам мужчины, его посадили в автомобиль, после чего отвезли в военкомат.

До этого пленный украинский военнослужащий Евгений Костышак заявил, что отправил бы на фронт всех «мажорчиков» из Киева.

Также он выразил уверенность, что Украины «скоро не будет». В то же время Костышак он задался вопросом, за кого должны воевать солдаты ВСУ. Как отметил военнопленный, президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства страны обеспечили себе хорошую жизнь. В связи с этим они не хотят ничего делать для страны и ее жителей.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.

