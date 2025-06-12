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Солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения

ТАСС: боец ВСУ Савченко заявил, что считает себя русским и поэтому сдался в плен
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Савченко заявил, что сдался в плен, поскольку считает себя русским и не хотел стрелять в бойцов российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Так как я русский, я не мог стрелять в соотечественников, я принял решение перебежать к своим братьям как можно скорее, что я и сделал», — сказал пленный.

По словам Савченко, он был насильно мобилизован на улице в Одессе. После этого мужчина прошел короткий курс обучения. Затем он сразу был направлен на передовую.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что количество сдавшихся в плен солдат ВСУ, которые хотят получить гражданство РФ, постоянно растет. Он отметил, что среди украинских бойцов есть и те, кто после получения российского гражданства вступил в ряды Вооруженных сил РФ.

Алаудинов также заявил, что украинских пленных, которые хотят встать с российскими военных в один строй, тоже становится «все больше и больше».

Ранее обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России.

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