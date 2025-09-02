На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов заявил, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее Работино

Рогов: ВС РФ подошли к окрестностям села Новоданиловка Запорожской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска в Запорожской области прорвали украинскую оборону в районе севернее села Работино и подошли к окрестностям села Новоданиловка. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

«Штурмовые отряды русской армии прорвали хорошо укрепленный участок линии обороны ВСУ севернее Работино и продвинулись к окрестностям Новоданиловки», — сказал он.

По его словам, российские военные смогли вскрыть линию обороны с минными полями.

2 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике.

По мнению военного эксперта и капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина высказал мнение, что ВС РФ могут полностью занять территорию ДНР до конца 2025 года.

Ранее российские войска начали создавать буферную зону в Днепропетровской области.

