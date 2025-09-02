На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска начали создавать буферную зону в Днепропетровской области

Пушилин: ВС РФ начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные Силы России (ВС РФ) начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова передает ТАСС.

По его словам, российские войска, после освобождения южной части ДНР, улучшают свои позиции в Днепропетровской области. Пушилин также добавил, что ВСУ безуспешно пытаются контратаковать к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) .

30 августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что с марта ВС РФ освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. По его данным, сейчас Россия контролирует 79% территории ДНР. Стратегическая инициатива полностью находится у российских войск.

Глава ДНР Пушилин позднее также сообщил, что под контроль российских войск перешел весь юг ДНР. Кроме того, по его словам, российские военные ведут боевые действия в высотках Красноармейска (украинское название — Покровск) и в районе Удачного.

Ранее в США спрогнозировали судьбу Донбасса.

