Минобороны: ВС России взяли под контроль Федоровку в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах Северска, Пазено, Марково и Константиновки в ДНР.

ВСУ потеряли более 205-ти военнослужащих, лишились двух боевых бронированных машин западного производства, семи автомобилей и артиллерийского орудия, трех станций радиоэлектронной борьбы, склада боеприпасов и склада материальных средств.

Накануне военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал мнение, что ВС РФ могут полностью занять территорию ДНР до конца 2025 года.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление по поводу Донбасса.