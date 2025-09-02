На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Федоровка

Минобороны: ВС России взяли под контроль Федоровку в ДНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах Северска, Пазено, Марково и Константиновки в ДНР.

ВСУ потеряли более 205-ти военнослужащих, лишились двух боевых бронированных машин западного производства, семи автомобилей и артиллерийского орудия, трех станций радиоэлектронной борьбы, склада боеприпасов и склада материальных средств.

Накануне военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал мнение, что ВС РФ могут полностью занять территорию ДНР до конца 2025 года.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление по поводу Донбасса.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами