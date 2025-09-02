На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинских диверсантов ликвидировали при подходе к границе России

РИА Новости: ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ у границы России в Сумской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Разведчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили из минометов украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась подойти к границе РФ в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости один из российских бойцов.

Группу противника заметили при выходе из опорного пункта, она направлялась в сторону Курской области. Российские разведчики, обнаружив угрозу, решили оказать сопротивление и выдвинулись на встречу противнику. Расчет миномета, используя преимущество в знании местности, а также имея точные координаты цели, нанес точный удар по группе ВСУ. Огонь велся с запасной и хорошо замаскированной позиции, что позволило избежать ответных ударов со стороны противника.

Отмечается, что применение минометного огня является стандартной тактикой для поражения пехоты и легкой бронетехники ВСУ на открытой местности.

До этого в Минобороны сообщили о том, что российские операторы БПЛА в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожили американскую бронемашину Stryker при помощи FPV-дронов. Также под удар военных ВС РФ попали гаубица «Богдана», тяжелые беспилотники «Баба-яга», дроны Mavic, автомобили, системы связи и блиндажи Вооруженных сил Украины.

Ранее российские военные ударами ФАБ-3000 уничтожили испанских наемников ВСУ.

СВО: последние новости
