Военкор назвал цели ночных ударов российской армии по Украине

Поддубный: ВС РФ нанесли удары по Киевской и Одесской областям
Михаил Фомичев/РИА Новости

Ночные удары Вооруженных Сил России (ВС РФ) по Украине пришлись по портовым объектам и промышленной зоне в Одесской и Киевской областях. Ударные дроны ВС РФ, предварительно, поразили склады погрузочно-разгрузочный терминал в одесском порту Измаил, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

«В приграничье – в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, также шла работа по уничтожению важных для противника объектов», — говорится в посте журналиста.

В Днепропетровской области российские войска поразили цели в районе поселка Межевая, через который проходит трасса и железная дорога. ВСУ используют железнодорожную станцию в этом населенном пункте для переброски резервов в Донбасс, уточнил Поддубный.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что российские беспилотники «Герань» нанесли новый удар по порту в Измаиле Одесской области. По словам очевидцев, ночью в небе над городом было зафиксировано около 30 беспилотников. Местные власти подтвердили удар по припортовой инфраструктуре района.

Порт в Измаиле является важным логистическим узлом, через который поставляют западную военную технику и боеприпасы для ВСУ.

Ранее украинских диверсантов ликвидировали при подходе к границе России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
