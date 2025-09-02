Военкор назвал цели ночных ударов российской армии по Украине

Ночные удары Вооруженных Сил России (ВС РФ) по Украине пришлись по портовым объектам и промышленной зоне в Одесской и Киевской областях. Ударные дроны ВС РФ, предварительно, поразили склады погрузочно-разгрузочный терминал в одесском порту Измаил, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

«В приграничье – в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, также шла работа по уничтожению важных для противника объектов», — говорится в посте журналиста.

В Днепропетровской области российские войска поразили цели в районе поселка Межевая, через который проходит трасса и железная дорога. ВСУ используют железнодорожную станцию в этом населенном пункте для переброски резервов в Донбасс, уточнил Поддубный.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что российские беспилотники «Герань» нанесли новый удар по порту в Измаиле Одесской области. По словам очевидцев, ночью в небе над городом было зафиксировано около 30 беспилотников. Местные власти подтвердили удар по припортовой инфраструктуре района.

Порт в Измаиле является важным логистическим узлом, через который поставляют западную военную технику и боеприпасы для ВСУ.

Ранее украинских диверсантов ликвидировали при подходе к границе России.