В ФРГ оценили российские учения «Запад-25»

Поскольку этапы учений НАТО Quadriga-2025 в Балтийском море пересекаются с российскими маневрами «Запад-25» в Белоруссии, Североатлантическому альянсу надо быть предельно осторожным и сдержанным. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Брейер, передает газета Handelsblatt.

«Этапы Quadriga по времени пересекаются с российскими учениями «Запад» в Белоруссии. Мы хотим сдерживать, а не обострять», — сказал он на пресс-конференции.

В учениях НАТО Quadriga-2025 будут задействованы более восьми тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и свыше 1,8 тысячи транспортных средств.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

Ранее в РФ заявили, что НАТО делает Балтику нестабильным регионом.