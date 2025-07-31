На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ заявили, что НАТО превращает Балтику в район военно-политической нестабильности

Патрушев: НАТО превращает Балтику в район военно-политической нестабильности
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Из-за действий стран, входящих в НАТО, Балтийское море из спокойного превращается в район военно-политической нестабильности. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в ходе заседания Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота, передает ТАСС.

«В результате усилий стран НАТО район Балтийского моря из некогда спокойного превращается в напряженный район военно-политической нестабильности», — отметил он.

По словам Патрушева, подрыв «Северных потоков» показывает готовность Запада реализовывать даже террористические акты.

9 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Балтийское море превратилось во «внутреннее море НАТО» после присоединения к альянсу Швеции и Финляндии.

До этого посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что Москва будет адекватно реагировать на наращивание военного присутствия НАТО на Балтике. По его словам, страны — члены Североатлантического альянса проводят милитаризацию региона с целью искусственного ограничения возможностей для российского судоходства.

Ранее посол Барбин предупредил об ответе РФ на попытки «пиратства» против танкеров в Балтике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами