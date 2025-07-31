В РФ заявили, что НАТО превращает Балтику в район военно-политической нестабильности

Из-за действий стран, входящих в НАТО, Балтийское море из спокойного превращается в район военно-политической нестабильности. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в ходе заседания Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота, передает ТАСС.

«В результате усилий стран НАТО район Балтийского моря из некогда спокойного превращается в напряженный район военно-политической нестабильности», — отметил он.

По словам Патрушева, подрыв «Северных потоков» показывает готовность Запада реализовывать даже террористические акты.

9 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Балтийское море превратилось во «внутреннее море НАТО» после присоединения к альянсу Швеции и Финляндии.

До этого посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что Москва будет адекватно реагировать на наращивание военного присутствия НАТО на Балтике. По его словам, страны — члены Североатлантического альянса проводят милитаризацию региона с целью искусственного ограничения возможностей для российского судоходства.

Ранее посол Барбин предупредил об ответе РФ на попытки «пиратства» против танкеров в Балтике.