В МО РФ назвали учения «Запад-2025» нацеленными исключительно на оборону

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заверил, что грядущие совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства (СГ), пишет «БелТА».

«Необходимо подчеркнуть, что это мероприятие носит исключительно оборонительный характер. Наша совместная задача – отработать сценарии защиты Союзного государства от внешней агрессии, используя возможности региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации», – заявил Белоусов в ходе встречи с белорусским коллегой, Виктором Хрениным, состоявшейся в пятницу в Минске.

Белоусов также отметил, что ключевым этапом боевой подготовки региональной группировки войск в текущем году станут именно эти белорусско-российские учения «Запад-2025», запланированные на сентябрь.

До этого Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО.

Ранее Белоусов исполнил мечту российской девочки побывать на параде Победы.