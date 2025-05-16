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В МО РФ назвали учения «Запад-2025» нацеленными исключительно на оборону

МО РФ: На учениях «Запад-2025» планируется отработать отражение агрессии против СГ
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заверил, что грядущие совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства (СГ), пишет «БелТА».

«Необходимо подчеркнуть, что это мероприятие носит исключительно оборонительный характер. Наша совместная задача – отработать сценарии защиты Союзного государства от внешней агрессии, используя возможности региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации», – заявил Белоусов в ходе встречи с белорусским коллегой, Виктором Хрениным, состоявшейся в пятницу в Минске.

Белоусов также отметил, что ключевым этапом боевой подготовки региональной группировки войск в текущем году станут именно эти белорусско-российские учения «Запад-2025», запланированные на сентябрь.

До этого Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО.

Ранее Белоусов исполнил мечту российской девочки побывать на параде Победы.

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