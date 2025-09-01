На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Армия Польши может остаться без топлива в случае войны

DGP: солдаты Польши рискуют остаться без топлива в случае начала войны
Kuba Stezycki/Reuters

Польская армия может остаться без топлива в случае начала войны из-за отсутствия в стране нужной логистической инфраструктуры. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

По данным журналистов, в настоящее время Центральная Европа не подключена к сети военных трубопроводов (CEPS) НАТО, а снабжение топливом при помощи автомобилей и поездов может быстро привести к нехватке цистерн и затруднить перемещение по автотрассам и железным дорогам.

Отмечается, что интеграция Польши в CEPS обойдется в €21 млрд, однако инвестора для этого проекта до сих пор не нашли. Варшава и другие представители региона хотят получить доступ к общему бюджету Североатлантического альянса, тогда возвести сеть трубопроводов можно будет за счет средств Евросоюза, однако против такого решения протестуют южноевропейские государства.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что геополитическое противостояние за будущее Украины и безопасность Европы вступило в решающую стадию. Польский лидер подчеркнул необходимость сохранения единства западных стран перед лицом угроз. По его мнению, действия РФ подтверждают, что сдерживание требует коллективных усилий.

Ранее министр обороны Польши назвал Россию «империей зла с Востока».

