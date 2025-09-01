«Ростех» разработал бронежилет для военкоров

«Ростех» представил новые варианты бронежилета «Оберег-СН», в том числе и для журналистов, работающих в опасных зонах. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Теперь в линейке бронежилетов появилось изделие, предназначенное для скрытого ношения представителей прессы, работающих в горячих точках. Его можно надевать поверх легкой одежды. В этой версии амуниция получила липучки на груди и спине, на которые крепятся патчи PRESS. Экипировка обладает классом Бр1 и С2 и защищает от пистолетных пуль, холодного оружия и осколков.

Кроме этого «Ростех» расширил и палитру бронежилетов. Теперь они выпускаются в черном, синем и бежевом вариантах. Это повысит незаметность ношения защитной экипировки в зависимости от предпочитаемой одежды.

Также отмечается, что экипировка предназначена для сотрудников силовых ведомств, частных охранных предприятий, телохранителей, бизнесменов, экспедиторов, военных врачей, а теперь и журналистов.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов до этого заявлял, что по итогам 2025 года выручка компании превысит 4 трлн рублей. По его словам, корпорация демонстрирует рост по численности, объемам производства, инвестициям, производительности труда и выручке: в прошлом году доход составил более 3,6 триллиона рублей.

