На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ростех» разработал бронежилет для военкоров

«Ростех» создал специальный бронежилет «Оберег» для военкоров
true
true
true
close
Ростех

«Ростех» представил новые варианты бронежилета «Оберег-СН», в том числе и для журналистов, работающих в опасных зонах. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Теперь в линейке бронежилетов появилось изделие, предназначенное для скрытого ношения представителей прессы, работающих в горячих точках. Его можно надевать поверх легкой одежды. В этой версии амуниция получила липучки на груди и спине, на которые крепятся патчи PRESS. Экипировка обладает классом Бр1 и С2 и защищает от пистолетных пуль, холодного оружия и осколков.

Кроме этого «Ростех» расширил и палитру бронежилетов. Теперь они выпускаются в черном, синем и бежевом вариантах. Это повысит незаметность ношения защитной экипировки в зависимости от предпочитаемой одежды.

Также отмечается, что экипировка предназначена для сотрудников силовых ведомств, частных охранных предприятий, телохранителей, бизнесменов, экспедиторов, военных врачей, а теперь и журналистов.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов до этого заявлял, что по итогам 2025 года выручка компании превысит 4 трлн рублей. По его словам, корпорация демонстрирует рост по численности, объемам производства, инвестициям, производительности труда и выручке: в прошлом году доход составил более 3,6 триллиона рублей.

Ранее в «Ростехе» назвали «джокера» в колоде средств поражения РХБЗ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами