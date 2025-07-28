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В «Ростехе» назвали «Джокера» в колоде средств поражения РХБЗ

Ростех: «Солнцепек» – это «Джокер» в колоде РХБЗ
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Павел Бедняков/РИА Новости

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» — это определенно «Джокер» в колоде средств поражения Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом говорится в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

«Уникальный состав боевой части ее термобарического снаряда выводит из строя в зоне поражения практически все», — сказано в публикации.

В «Ростехе» объяснили: принцип действия термобарического боеприпаса состоит в том, что при попадании в цель срабатывает специальный заряд, который равномерно разбрасывает сухую термобарическую смесь и одновременно ее подрывает.

«Происходит объемная детонация. Сфера взрыва имеет температуру более 1 000°C. Полный залп ТОС-1А накрывает примерно 40 000 квадратных метров – почти шесть футбольных полей», — отметили в госкорпорации.

До этого исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что некоторые российские новации в области защиты танков, которые ранее вызывали насмешки за рубежом, теперь находят подражателей, например, в США.

По его словам, в американском оборонном ведомстве планируют усилить защиту своих танков Abrams, которые плохо себя показали на поле боя. Так, они получат спецпокрытие, снижающее тепловую заметность, а также элементы пассивной защиты от атак FPV-дронов.

Ранее в «Ростехе» рассказали о комплексе «Пенициллин».

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