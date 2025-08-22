Глава «Ростеха» сообщил о росте выручки и сложной рентабельности

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил РИА Новости, что по итогам 2025 года выручка компании превысит 4 трлн рублей, что больше показателя 2024 года.

По его словам, корпорация демонстрирует рост по численности, объемам производства, инвестициям, производительности труда и выручке: в прошлом году доход составил более 3,6 триллиона рублей.

Чемезов отметил, что значительная часть инвестиций приходится на государственные средства, а прибыль корпорации остается невысокой: в 2024 году она составила около 131 млрд рублей, что значительно ниже показателей банковского или сырьевого сектора.

В то же время он добавил, что рентабельность военного производства остается низкой, иногда нулевой или отрицательной, что ограничивает собственные средства «Ростеха» на развитие. Кроме того, глава госкорпорации подчеркнул, что на ситуацию влияют санкции и высокая стоимость кредитов, однако компания справляется с этими вызовами.

Ранее Чемезов сообщил, что «Ростех» поставил в войска 65% годового плана вооружения за полгода.