На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава «Ростеха» сообщил о росте выручки и сложной рентабельности

Чемезов: выручка «Ростеха» в 2025 году превысит 4 трлн рублей
true
true
true
close
Пресс-служба Госкорпорации «Ростех»

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил РИА Новости, что по итогам 2025 года выручка компании превысит 4 трлн рублей, что больше показателя 2024 года.

По его словам, корпорация демонстрирует рост по численности, объемам производства, инвестициям, производительности труда и выручке: в прошлом году доход составил более 3,6 триллиона рублей.

Чемезов отметил, что значительная часть инвестиций приходится на государственные средства, а прибыль корпорации остается невысокой: в 2024 году она составила около 131 млрд рублей, что значительно ниже показателей банковского или сырьевого сектора.

В то же время он добавил, что рентабельность военного производства остается низкой, иногда нулевой или отрицательной, что ограничивает собственные средства «Ростеха» на развитие. Кроме того, глава госкорпорации подчеркнул, что на ситуацию влияют санкции и высокая стоимость кредитов, однако компания справляется с этими вызовами.

Ранее Чемезов сообщил, что «Ростех» поставил в войска 65% годового плана вооружения за полгода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами