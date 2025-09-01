На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Танкер Scarlet Ray спасся после ракетного удара хуситов

Reuters: танкер-химовоз Scarlet Ray у берегов Саудовской Аравии не был поврежден
true
true
true
close
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Танкер-химовоз под флагом Либерии не поврежден и по-прежнему находится под командованием своего капитана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление менеджера судна на фоне сообщений о нападении йеменского ополчения хуситов у берегов Саудовской Аравии.

«Нам известно о сообщениях службы безопасности, в которых утверждается, что наше судно Scarlet Ray, предположительно, подверглось нападению хуситов», — говорится в заявлении сингапурской компании Eastern Pacific Shipping.

Там подтвердили, что судно не было повреждено.

1 сентября хуситы из йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» заявили о ракетном ударе по нефтяному танкеру Scarlet Ray в Красном море, который они сочли израильским. Представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхьи Сариа заявил в эфире подконтрольного повстанцам телеканала Al Masirah, что цель была поражена.

21 августа лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил, что вооруженные силы движения в течение недели осуществили удары по двум судам, находившимся в северной части Красного моря. По его словам, причиной атаки стало нарушение судами введенного хуситами запрета на сотрудничество с израильскими портами.

Ранее хуситы провели обыски в офисе Всемирной продовольственной программы ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами