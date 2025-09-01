Танкер Scarlet Ray спасся после ракетного удара хуситов

Reuters: танкер-химовоз Scarlet Ray у берегов Саудовской Аравии не был поврежден

Танкер-химовоз под флагом Либерии не поврежден и по-прежнему находится под командованием своего капитана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление менеджера судна на фоне сообщений о нападении йеменского ополчения хуситов у берегов Саудовской Аравии.

«Нам известно о сообщениях службы безопасности, в которых утверждается, что наше судно Scarlet Ray, предположительно, подверглось нападению хуситов», — говорится в заявлении сингапурской компании Eastern Pacific Shipping.

Там подтвердили, что судно не было повреждено.

1 сентября хуситы из йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» заявили о ракетном ударе по нефтяному танкеру Scarlet Ray в Красном море, который они сочли израильским. Представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхьи Сариа заявил в эфире подконтрольного повстанцам телеканала Al Masirah, что цель была поражена.

21 августа лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил, что вооруженные силы движения в течение недели осуществили удары по двум судам, находившимся в северной части Красного моря. По его словам, причиной атаки стало нарушение судами введенного хуситами запрета на сотрудничество с израильскими портами.

Ранее хуситы провели обыски в офисе Всемирной продовольственной программы ООН.