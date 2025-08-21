Хуситы атаковали два судна за нарушение их эмбарго

Хуситы атаковали судна в Красном море за нарушение эмбарго в отношении Израиля

Вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) на этой неделе осуществили удары по двум судам, находившимся в северной части Красного моря. Об этом заявил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, причиной атаки стало нарушение судами введенного хуситами запрета на сотрудничество с израильскими портами.

«На текущей неделе мы провели две операции на севере Красного моря, в ходе которых атаковали два судна, нарушивших эмбарго», — сказал Малек аль-Хуси.

В конце июля Мухаммад аль-Бухейти, член политбюро движения «Ансар Аллах», сообщил РИА Новости, что морские суда американских торговых компаний станут мишенью военного крыла группировки, если те будут взаимодействовать с израильскими портами. Он отметил, что атаки на суда США станут ответной мерой на агрессию в отношении Йемена.

Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт в Израиле.