На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хуситы провели обыски в офисе Всемирной продовольственной программы ООН

Хуситы задержали сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН в Сане
true
true
true
close
Khaled Abdullah/Reuters

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) провели обыски в офисе Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Сане и задержали сотрудника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Как сообщили агентству в гуманитарной организации, «местные силы безопасности провели обыски» в офисах ВПП ООН в столице Йемена и «задержали одного из сотрудников».

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные ликвидировали большую часть правительства «Ансар Аллах» и «доберется до всех» руководителей хуситов.

29 августа стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина. Хуситы подтвердили, что был уничтожен глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и «несколько его коллег-министров».

После атаки глава политсовета йеменского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат пригрозил Израилю «мрачными днями» и пообещал, что израильтяне больше не будут чувствовать себя в безопасности.

Ранее хуситы опубликовали видео со спасенным с подбитого судна российским моряком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами