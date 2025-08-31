Хуситы провели обыски в офисе Всемирной продовольственной программы ООН

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) провели обыски в офисе Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Сане и задержали сотрудника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Как сообщили агентству в гуманитарной организации, «местные силы безопасности провели обыски» в офисах ВПП ООН в столице Йемена и «задержали одного из сотрудников».

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные ликвидировали большую часть правительства «Ансар Аллах» и «доберется до всех» руководителей хуситов.

29 августа стало известно, что израильские истребители разбомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, где проходило заседание хуситского кабмина. Хуситы подтвердили, что был уничтожен глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави и «несколько его коллег-министров».

После атаки глава политсовета йеменского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат пригрозил Израилю «мрачными днями» и пообещал, что израильтяне больше не будут чувствовать себя в безопасности.

Ранее хуситы опубликовали видео со спасенным с подбитого судна российским моряком.