США столкнулись с дефицитом тротила из-за украинского конфликта

NYT: в США заканчиваются запасы тротила из-за конфликта на Украине
true
true
true
close
Shutterstock/Cbenjasuwan

Запасы тротила в Соединенных Штатах подходят к концу из-за оборвавшихся либо сократившихся с началом украинского конфликта поставок из России, Китая и Польши. Об этом сообщает американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, в последнее время Пентагон закупал польский тротил, однако его поставки серьезно ограничены, поскольку большую часть вещества Варшава направляет Киеву.

«Это происходит после того, как два других основных источника тротила, Россия и Китай, прекратили поставки в США», — говорится в материале.

На фоне происходящего Штаты решили открыть собственное производство. NYT пишет, что конгресс уже выделил $435 млн на постройку завода по выпуску тротила в штате Кентукки. Его планируют запустить в 2028 году.

Кроме того, США начали использовать вещество пентаэритриттетранитрат (ПЕНТ) в качестве альтернативы тротилу.

В начале августа стало известно, что Пентагон заключил на сумму до $3,5 млрд на производство ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AMRAAM. Согласно документу, ракеты будут поставляться не только Украине, но и ряду других стран, включая Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт.

Ранее госдеп США одобрил продажу Дании зенитных ракетных комплексов Patriot.

