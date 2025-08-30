Госдеп США одобрил продажу Дании зенитных ракетных комплексов Patriot

Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Дании зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $8,5 млрд. Об этом заявил Пентагон, пишет РИА Новости.

«Дания будет использовать эти боеприпасы для защиты союзников по НАТО и своих партнеров», — отмечается в заявлении.

Дания хочет купить 36 баллистических ракет Patriot MIM-104E с модернизированной системой наведения, 20 ракет PAC-3, шесть пусковых установок, шесть комплектов интегрированной сети пусковых установок, а также другое оборудование.

28 августа стало известно, что Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн. Украинская сторона запросила до 3350 управляемых ракет и столько же навигационных систем с защитой от помех.

24 августа норвежское правительство сообщило, что Норвегия и Германия намерены профинансировать для Украины закупку двух систем Patriot и боеприпасов для них. В заявлении отмечается, что Берлин и Осло тесно сотрудничают по вопросам поддержки Киева. Также Норвегия планирует выделить около 7 млрд крон (более $695 млн) на закупку средств противовоздушной обороны для Киева. Техника будет поставляться из Германии.

Ранее сообщалось, что Нидерланды отдадут две трети своих ЗРК Patriot Польше.