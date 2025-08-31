На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушилин рассказал, как в ДНР продолжают начатое Захарченко дело

Пушилин: дело Захарченко продолжается освобождением ДНР от ВСУ
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Дело, начатое первым главой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко по освобождению территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжается. Об этом заявил нынешний руководитель региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Противник хотел нас разобщить, напугать, ослабить, но ничего не вышло. Мы и сейчас продолжаем его (Захарченко. — «Газета.Ru») дело — освобождая нашу землю, заботимся о мирном и счастливом будущем наших детей», — написал Пушилин.

Глава ДНР убежден, что Захарченко, останься он в живых, гордился бы тем, что путь, за который он боролся, привел к тому, что «Донбасс вернулся в родной дом, в Россию».

Пушилин также отметил, что люди любят Захарченко за «стойкость и твердость духа». В непростой час он взвалил на себя непомерный груз ответственности за судьбу своей земли и земляков, добавил глава ДНР.

Захарченко был одним из лидеров протестного движения на Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения в ДНР. В августе 2014 года он занял пост председателя Совета министров республики, а 2 ноября 2014 года выиграл на выборах главы ДНР.

31 августа 2018 года Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка. Не смог выжить и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.

Ранее было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.

