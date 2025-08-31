Пушилин рассказал, как в ДНР продолжают начатое Захарченко дело

Дело, начатое первым главой Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко по освобождению территории от Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжается. Об этом заявил нынешний руководитель региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Противник хотел нас разобщить, напугать, ослабить, но ничего не вышло. Мы и сейчас продолжаем его (Захарченко. — «Газета.Ru») дело — освобождая нашу землю, заботимся о мирном и счастливом будущем наших детей», — написал Пушилин.

Глава ДНР убежден, что Захарченко, останься он в живых, гордился бы тем, что путь, за который он боролся, привел к тому, что «Донбасс вернулся в родной дом, в Россию».

Пушилин также отметил, что люди любят Захарченко за «стойкость и твердость духа». В непростой час он взвалил на себя непомерный груз ответственности за судьбу своей земли и земляков, добавил глава ДНР.

Захарченко был одним из лидеров протестного движения на Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения в ДНР. В августе 2014 года он занял пост председателя Совета министров республики, а 2 ноября 2014 года выиграл на выборах главы ДНР.

31 августа 2018 года Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка. Не смог выжить и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.

Ранее было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.