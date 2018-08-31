Взрыв в Донецке: убит глава ДНР Александр Захарченко

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал теракт в Донецке, подчеркнув, что Москве совершенно невыгодна смерть главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Российский дипломат также сказал, что после смерти Захарченко необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить подрыва или разрушения Минских договоренностей.
«Конечно же, это еще один сигнал о том, что минские договоренности многим не нравятся. И сегодня мы должны, на мой взгляд, приложить дополнительные усилия для того, чтобы уберечь их от разрушения и не допустить их подрыва», — заявил Антонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия».
Советник главы ДНР Александр Казаков подтвердил задержание подозреваемых в убийстве Захарченко.
По факту взрыва в Донецке генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье «теракт». Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия.
Появились подробности убийства Захарченко — глава ДНР погиб от ранения в голову. Источники в правительстве республики отметили, что взрывчатка была заложена в ресторане, где находился Захарченко, заранее. Пострадавший при взрыве вице-премьер Александр Тимофеев находится в больнице в тяжелом состоянии.
После теракта, в котором погиб глава ДНР Захарченко, Донецк закрыли для въезда и выезда. При этом источник РИА «Новости» в оперативном командовании ДНР отметил, что пока обстановка в Донбассе на линии соприкосновения спокойная.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила соболезнования в связи с гибелью Александра Захарченко:
Между тем служба безопасности Украины (СБУ) заявляет о своей непричастности к убийству главы ДНР. «Мы подтверждаем эту информацию, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом междоусобных войн между главарями — кто-то что-то делит», — утверждает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
За последние четыре года на главу ДНР Александра Захарченко было совершено как минимум пять покушений. Последний эпизод произошел 8 мая 2017 года — незадолго до проезда кортежа главы ДНР на трассе, ведущей к «Саур-Могиле», прогремел взрыв.
Председатель народного совета самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин также заявил, что убийство Захарченко является актом агрессии со стороны Украины.
«Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00. Донецк отомстит за это преступление», — приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».
Член комитета Госдумы по обороне Иван Тетелин выразил мнение, что за убийством Захарченко могут стоять украинские власти.
«Киеву он был очень неудобен. Скорее всего, предположительно, это дела Киева», — заявил Тетелин РИА «Новости».
Тем временем появились первые фото с места взрыва:
Фоторепортаж: Первые фото с места взрыва в Донецке
Александр Захарченко стал главой самопровозглашенной Донецкой народной республики в ноябре 2014 года. По профессии Захарченко — электромеханик, работал на шахте в Донецке. В 1990-е и 2000-е годы годы занимался бизнесом. После событий Евромайдана зимой 2014 года стал одним из лидеров вооружённой оппозиции Киеву.
Занимал различные посты в руководстве самопровозглашенной ДНР. В августе 2014 года на него было совершено покушение. В ноябре того же года он был избран главой республики. Захарченко признал Минские соглашения и заявлял о готовности к прямым переговорам с украинским президентом Петром Порошенко. В то же время в Киеве Захарченко рассматривали как «ставленника Кремля».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терактом убийство Александра Захарченко в Донецке.
«Вместо выполнения минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Смерть Захарченко также подтвердила его пресс-секретарь Алена Алексеева, подчеркнув, что глава ДНР погиб в результате теракта. По ее словам, в ближайшее время будет проведена экстренная пресс-конференция.
Фоторепортаж: Глава ДНР погиб при взрыве в центре Донецка
Гибель Захарченко прокомментировал в фейсбуке депутат Госдумы Алексей Журавлев:
В российском Совфеде прокомментировали информацию о гибели главы ДНР. В беседе с РИА «Новости» сенатор Константин Косачев выразил опасение, что смерть Захарченко может негативно отразиться на реализации Минских соглашений.
Власти ДНР официально подтвердили гибель Александра Захарченко. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг также сообщил, что при взрыве пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
Как сообщают СМИ, в результате взрыва пострадал не только глава ДНР. «Один погиб, минимум трое пострадали в результате взрыва на бульваре Пушкина. Информация еще уточняется», — говорит источник «Интерфакса».
Источник также обратил внимание на оперативность задержания. Предполагаемые преступники были задержаны на проспекте Богдана Хмельницкого, для проведения операции движение по улице было перекрыто. «Подозреваемых задержали в автомобиле», — сказал источник.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецка, подозреваемые в покушении на Захарченко уже задержаны.
По данным источника, среди них — граждане Украины. «Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — сказал собеседник агентства.
Менее чем через час стали поступать сообщения о том, что единственный пострадавший — Александр Захарченко. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что глава ДНР «в результате взрыва получил смертельное ранение».
Примерно в 17.30 (мск) в центре Донецка, в ресторане под названием «Сепар», который находится на бульваре Пушкина, всего в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР, прогремел взрыв. На место происшествия прибыли многочисленные машины экстренных служб, в том числе полиция и скорая помощь. Территория вокруг ресторана была оцеплена. Изначально сообщалось лишь об одном пострадавшем, которого увезли в госпиталь.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сразу несколько российских СМИ со ссылкой на источники сообщают о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
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