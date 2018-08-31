Взрыв в Донецке: убит глава ДНР Александр Захарченко

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал теракт в Донецке, подчеркнув, что Москве совершенно невыгодна смерть главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Российский дипломат также сказал, что после смерти Захарченко необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить подрыва или разрушения Минских договоренностей.

«Конечно же, это еще один сигнал о том, что минские договоренности многим не нравятся. И сегодня мы должны, на мой взгляд, приложить дополнительные усилия для того, чтобы уберечь их от разрушения и не допустить их подрыва», — заявил Антонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия».