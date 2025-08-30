В Брянской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

Богомаз: три человека получили ранения при атаках дронов ВСУ в Брянской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Брянскую область, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его информации, в селе Крапивна Климовского района был нанесен целенаправленный удар по территории сельскохозяйственного предприятия. В результате ранения получили два сотрудника. Их госпитализировали.

Кроме того, FPV-дроны атаковали грузовой автомобиль на автодороге Суземка — Страчово. В результате сброса взрывного устройства легкое сотрясение получил водитель. Ему оперативно оказали медицинскую помощь.

Также в поселке Суземка дроны-камикадзе ударили по дому культуры, повреждена его кровля.

В селе Чуровичи Климовского района FPV-дроны нанесли удар по гражданскому автомобилю. Пострадавших нет. Машина была полностью уничтожена. Помимо этого, в этом селе из-за атаки беспилотника произошло возгорание кровли административного здания. Обошлось без пострадавших.

30 августа сообщалось, что в Белгородской области в селе Смородино в результате детонации беспилотника ВСУ были ранены два мирных жителя, в том числе ребенок.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».