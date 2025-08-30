На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

Богомаз: три человека получили ранения при атаках дронов ВСУ в Брянской области
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Брянскую область, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его информации, в селе Крапивна Климовского района был нанесен целенаправленный удар по территории сельскохозяйственного предприятия. В результате ранения получили два сотрудника. Их госпитализировали.

Кроме того, FPV-дроны атаковали грузовой автомобиль на автодороге Суземка — Страчово. В результате сброса взрывного устройства легкое сотрясение получил водитель. Ему оперативно оказали медицинскую помощь.

Также в поселке Суземка дроны-камикадзе ударили по дому культуры, повреждена его кровля.

В селе Чуровичи Климовского района FPV-дроны нанесли удар по гражданскому автомобилю. Пострадавших нет. Машина была полностью уничтожена. Помимо этого, в этом селе из-за атаки беспилотника произошло возгорание кровли административного здания. Обошлось без пострадавших.

30 августа сообщалось, что в Белгородской области в селе Смородино в результате детонации беспилотника ВСУ были ранены два мирных жителя, в том числе ребенок.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами