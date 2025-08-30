На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС хочет поручить главкому НАТО следить за мирным планом на Украине

Telegraph: глава НАТО Гринкевич может следить за развертыванием сил на Украине
true
true
true
close
Jon Gambrell/Reuters

Европейские страны, прикрываясь развертыванием своих сил на территории Украины, рассматривают возможность назначения главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича ответственным за надзор над этим процессом. Об этом пишет британская газета Telegraph.

Издание сообщает, что окончательные детали плана могут быть обнародованы уже в ближайшие выходные.

«Европейские и американские чиновники обсуждали перспективу использования американского военного командира для надзора за всеми развертываниями в рамках мирного плана. Генерал США Алексус Гринкевич, главнокомандующий НАТО, рассматривается в качестве возможного кандидата на такую роль, если Трамп одобрит эту идею», — говорится в статье.

Подобная идея рассматривается в связи с недостатком опыта у европейских стран в координации масштабных военных операций.

Согласно представленному плану, европейские страны обсуждают возможность установления бесполетной зоны над Украиной для возобновления коммерческих авиамаршрутов. Предполагается поэтапная реализация задачи, начиная с западной части страны, с привлечением патрулей западных истребителей и наземных систем противовоздушной обороны.

29 августа сообщалось, что Франция и Британия являются наиболее вероятными кандидатами для формирования иностранного военного контингента на территории Украины.

Ранее посол Украины назвал лучшую гарантию безопасности для страны.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами