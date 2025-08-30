Telegraph: глава НАТО Гринкевич может следить за развертыванием сил на Украине

Европейские страны, прикрываясь развертыванием своих сил на территории Украины, рассматривают возможность назначения главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича ответственным за надзор над этим процессом. Об этом пишет британская газета Telegraph.

Издание сообщает, что окончательные детали плана могут быть обнародованы уже в ближайшие выходные.

«Европейские и американские чиновники обсуждали перспективу использования американского военного командира для надзора за всеми развертываниями в рамках мирного плана. Генерал США Алексус Гринкевич, главнокомандующий НАТО, рассматривается в качестве возможного кандидата на такую роль, если Трамп одобрит эту идею», — говорится в статье.

Подобная идея рассматривается в связи с недостатком опыта у европейских стран в координации масштабных военных операций.

Согласно представленному плану, европейские страны обсуждают возможность установления бесполетной зоны над Украиной для возобновления коммерческих авиамаршрутов. Предполагается поэтапная реализация задачи, начиная с западной части страны, с привлечением патрулей западных истребителей и наземных систем противовоздушной обороны.

29 августа сообщалось, что Франция и Британия являются наиболее вероятными кандидатами для формирования иностранного военного контингента на территории Украины.

