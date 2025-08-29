На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе назвали страны, чьи войска могут отправиться на Украину

Politico: западный контингент на Украине могут составить ВС Франции и Британии
Jerome Delay/AP

Наиболее вероятными кандидатами на формирование иностранного военного контингента на Украине являются вооруженные силы Франции и Великобритании. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Как утверждают источники издания, Лондон и Париж предпринимают активные усилия, оказывая давление на союзников для получения поддержки и обеспечения участия в предоставлении военных ресурсов.

Вопрос об отправке военнослужащих западных стран на территорию Украины в качестве гарантии безопасности вновь стал активно обсуждаться после встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом, состоявшейся 18 августа.

Российская Федерация выступает против присутствия военнослужащих стран-членов НАТО на украинской земле. 21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости для России обеспечения гарантий безопасности Украины посредством иностранной военной интервенции на часть украинской территории.

Ранее в Европе заговорили о создании многокилометровой буферной зоны между позициями Украины и РФ.

Переговоры о мире на Украине
